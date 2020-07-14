2020-07-14T14:11:55+03:00
Общество

В Брянске отремонтировали дороги на 942 миллиона рублей

Качество ремонта проверили в рамках выборочного контрольного объезда
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске проверили качество отремонтированных в 2015-2019 годах дорог.В Брянске проверили качество отремонтированных в 2015-2019 годах дорог.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске проверили качество отремонтированных в 2015-2019 годах дорог. На сегодняшний день в областном центре на пятилетней гарантии находятся 186 улиц общей площадью 2 миллиона квадратных метров.

В 2019 году в городе сделали 28 дорог протяженностью 49 километров. На это направили 942 миллиона рублей. Ремонт четырех улиц — Белорусской, Челюскинцев, Фокина и Сталелитейной — продолжается в 2020 году. 24 объекта полностью завершены и сданы на гарантийную эксплуатацию. В целом это 798 тысяч квадратных метров.

Количество обнаруженного брака составило полпроцента или 4 тысячи 600 квадратных метров. В основном недостатки выявили в процессе эксплуатации, это волны, сдвиги покрытия, ямочность, проседание плит перекрытий канализационных колодцев и другое. Дефекты обнаружили на улице Рылеева, проспекте Московском, улицах Калинина, Арсенальской и Красноармейской.

Участники рейда также оценили качество дорог, отремонтированных в 2015 и 2017 годах. На кольцевой развязке по улице Флотской нашли 20 квадратных метров дефектной трассы. Отремонтированная в 2017 году улица Фокина была забракована на участке в 0,5 квадратных метров. На разворотном кольце по проспекту Станке Димитрова изъяны нашли на площадке в 10 квадратных метров. Также еще 15 квадратных метров недостатков дорожного покрытия обнаружили на разворотном кольце по улице Флотской.

Все дефекты запротоколировали, в адрес подрядчиков направили предписания о необходимости устранения брака. Напомним, все отремонтированные дороги находятся на пятилетней гарантии. Выявляемые дефекты дорожники обязаны устранить за собственный счет. С фирмами, которые не выполняют свои гарантийные обязательства, ведутся суды, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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