В Брянске будут судить за убийство

14 Июль 2020 2020-07-14T12:44:48+03:00

Завершилось расследование убийства, совершенного в конце 2019 года в поселке Радица-Крыловка города Брянска. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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Завершилось расследование убийства, совершенного в конце 2019 года в поселке Радица-Крыловка города Брянска. Здесь 24 декабря в доме на улице Ленина нетрезвый гражданин избил своего знакомого и нанес ему раны в область шеи и виска складным ножом. Потерпевший на следующий день скончался в больнице от полученных травм.

На этом избиении обвиняемый не остановился. После причинения смертельных травм одному знакомому он напал с ножом на другого приятеля. Злоумышленник успел нанести ему удары в спину и шею, после чего пострадавший смог скрыться.

За убийство и покушение на убийство на обвиняемого заведено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд, рассказали в следственном комитете России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU