В Брянске росгвардейцы поймали двух магазинных воров

14 Июль 2020 2020-07-14T12:06:51+03:00

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В Брянске произошли кражи продуктов в двух сетевых магазинах. Сигналы тревоги поступили на пульт централизованной охраны ОВО. На вызовы выехали экипажи вневедомственной охраны.

В магазине на проспекте Московском сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя, который попытался украсть спиртные напитки. В магазине на улице Димитрова 44-летний гражданин хотел вынести продукты на 4 тысячи 700 рублей.

Оба злоумышленника после задержания были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU