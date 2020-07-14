В ДТП в Клинцовском районе пострадали парень и девушка
В ДТП в Клинцовском районе пострадали 22-летний водитель иномарки и 17-летняя пассажирка. Автоавария случилась около полудня в понедельник, 13 июля, на 7-м километре дороги Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Водитель "Опеля Вектра" ехал со стороны села Лопатни в сторону Клинцов. Он не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево.
У автомобилиста - перелом голени, травмы головы, сотрясение мозга, ссадины. У юной пассажирки диагностировали сотрясение мозга. Обоих пострадавших госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU