В Брянске на Урицкого из-за сноса сгоревшего дома образовалась пробка

14 Июль 2020 2020-07-14T11:34:38+03:00

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В Брянске на улице Урицкого из-за сноса сгоревшего дома образовалась пробка. Фотографии опубликовали брянские водители в социальных сетях. На улице рабочие перегородили одну из полос для проведения работ. В итоге образовалась огромная пробка. Сильные заторы были и на прилегающих улицах, по которым можно было объехать место работ.

Горожанам пришлось простоять в пробках в час пик по пути на работу.

В комментариях водители просят проводить подобные работы с учетом дорожной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU