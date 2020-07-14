В Брянске на Урицкого из-за сноса сгоревшего дома образовалась пробка
В Брянске на улице Урицкого из-за сноса сгоревшего дома образовалась пробка. Фотографии опубликовали брянские водители в социальных сетях. На улице рабочие перегородили одну из полос для проведения работ. В итоге образовалась огромная пробка. Сильные заторы были и на прилегающих улицах, по которым можно было объехать место работ.
Горожанам пришлось простоять в пробках в час пик по пути на работу.
В комментариях водители просят проводить подобные работы с учетом дорожной ситуации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU