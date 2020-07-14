2020-07-14T11:13:46+03:00
Общество

В Брянской области вновь вырос коэффициент распространения коронавируса

На 14 июля он составил 1,17
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области вновь вырос коэффициент распространения коронавируса. Во вторник, 14 июля, он составил 1,17. Впервые за долгое время коэффициент стал больше единицы день назад. На 12 июля он составил 1,06.

В регионе за сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания. За то же время выздоровели 26 пациентов.

Несмотря на то, что коэффициент продолжает расти, в регионе с 13 июля сняли очередные ограничения в рамках второго этапа. Разрешили работать кафе на летних верандах, фитнес-клубам, музеи под открытым небом, летние лагеря, санатории и другие учреждения. В тот же день отменили обязательную самоизоляцию для пенсионеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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