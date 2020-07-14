В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 45 человек
С болезнью справились еще 26 пациентов
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В Брянской области выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом. С болезнью справились еще 26 пациентов. За сутки смертей не зафиксировано.
Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 6862 человека, выздоровели — 5157. Скончались 35 пациентов с подтвержденным диагнозом, рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU