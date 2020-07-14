На брянском участке государственной границы задержали нарушителя

14 Июль 2020 2020-07-14T10:19:18+03:00

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В Севском районе Брянской области 12 июля пограничники задержали нарушителя без гражданства, который в обход пунктов пропуска пытался перейти из России в Украину.

Мужчина на такси добрался до приграничного населенного пункта, а далее отправился пешком. За 50 метров до государственной границы его задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за попытку незаконного пересечения российской границы.

Нарушителю может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU