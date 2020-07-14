В Брянске проверили несовершеннолетних осужденных
В Брянске сотрудники брянского управления федеральной службы исполнения наказания и отдела по делам несовершеннолетних регионального УМВД проинспектировали несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание по месту жительства.
Правоохранители проверили условия проживания детей и подростков, а также их семьи. С несовершеннолетними провели профилактические беседы.
Кроме этого, в рамках совместного рейда сотрудники федеральных структур посетили осужденных женщин, чье наказание отсрочено из-за малолетних детей. Матерям напомнили о недопустимости уклонения от воспитания ребенка.
Нарушений в ходе рейда не выявили, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU