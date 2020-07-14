Бухгалтер похитил у брянской строительной фирмы свыше 19 миллионов рублей

В Брянской области бухгалтер несколько лет обкрадывала строительную фирму, в которой работала.

По версии следствия, в течение трех лет женщина подделывала платежные поручения и снимала с банковского счета организации чужие деньги. Всего ей удалось присвоить более 19 миллионов рублей.

В отношении злоумышленницы заведены уголовные дела за мошенничество и изготовление поддельных платежных распоряжений. Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение.

Дело передано в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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