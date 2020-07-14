2020-07-14T08:50:37+03:00
Общество

«Брянскому лесу» исполнилось 33 года

Заповедник был создан в 1987 году
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Николай Шпиленок.Фото: Николай Шпиленок.
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14 июля свое 33-летие отмечает заповедник «Брянский лес». Он был создан в 1987 году в междуречье Десны и Неруссы на территории Суземского и Трубчевского районов для сбережения и изучения части огромного брянского лесного массива.

Символ заповедника – черный аист. Птица занесена в Красные книги России и Брянской области. В заповеднике, благодаря сохранению старых лесов, этот редкий вид продолжает жить и воспитывать потомство. На территории «Брянского леса» произрастает 1310 видов растений и насчитывается 878 разновидностей животного мира.

Помимо черных аистов здесь благополучно сосуществуют вместе такие редкие звери, как рысь, бурый медведь, выхухоль, речная выдра, серый журавль и другие. Брянский заповедник – единственный на территории Европы, где сохранились все десять видов европейских дятлов.

— Сегодня, спустя 33 года с момента начала работы учреждения, мы можем с уверенностью сказать: то, для чего заповедник был создан, он выполнил: лес сохранен, — рассказал директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. — Эту задачу никто не отменял, она для нас главная. Но попутно мы сейчас решаем и много иных, научных, просветительских, природоохранных задач.

Ежегодно в этот день сотрудники заповедника проводили тематические акции в честь дня рождения учреждения. В этом году из-за коронавирусных ограничений массовые торжества отменили. Однако заповедные места в любое время ждут посетителей для индивидуальных прогулок по центральной усадьбе, сообщили в заповеднике «Брянский лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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