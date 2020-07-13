2020-07-13T17:18:23+03:00
Общество

В Брянской области по инициативе жителей ремонтируют памятник

Мемориал находится в Навлинском районе
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Навлинская районная газете «Наше время».Фото: Навлинская районная газете «Наше время».
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В Навлинском районе Брянской области ремонтируют мемориал, посвященный погибшим односельчанам. Работа началась в рамках программы инициативного бюджетирования.

Инициативная группа жителей деревни Приволье Чичковского сельского поселения приняла участие в областном конкурсе с проектом благоустройства сквера «Мы никогда не забудем их подвига». Работа навлинцев была признана одной из лучших.

На реализацию предложенного проекта потратят 290 тысяч рублей. Это средства областного и местного бюджетов, а также личный вклад местных жителей.

На объекте обновят памятник. На мемориале появятся дорожки, лавочки и освещение, которых здесь никогда не было. У обелиска высадят новые деревья, рассказали в навлинской районной газете «Наше время».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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