В Брянской области по инициативе жителей ремонтируют памятник
В Навлинском районе Брянской области ремонтируют мемориал, посвященный погибшим односельчанам. Работа началась в рамках программы инициативного бюджетирования.
Инициативная группа жителей деревни Приволье Чичковского сельского поселения приняла участие в областном конкурсе с проектом благоустройства сквера «Мы никогда не забудем их подвига». Работа навлинцев была признана одной из лучших.
На реализацию предложенного проекта потратят 290 тысяч рублей. Это средства областного и местного бюджетов, а также личный вклад местных жителей.
На объекте обновят памятник. На мемориале появятся дорожки, лавочки и освещение, которых здесь никогда не было. У обелиска высадят новые деревья, рассказали в навлинской районной газете «Наше время».
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ИСТОЧНИК KP.RU