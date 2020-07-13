2020-07-13T14:34:54+03:00
Общество

В Брянской области вновь прогнозируют сильный дождь и грозы

Региональное управление МЧС разослало экстренное оповещение
Мария Дедкова
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В непогоду возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, затопление дорог и земельных участков.В непогоду возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, затопление дорог и земельных участков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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14 июля в Брянской области вновь прогнозируют сильный дождь, грозу и град. Кроме того, в регионе похолодает.

Днем ожидается ливень. При грозе возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днем от 17 до 22.

В непогоду возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, затопление дорог и земельных участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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