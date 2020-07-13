В Брянской области сняли самоизоляцию пожилых людей

13 Июль 2020 2020-07-13T14:17:37+03:00

С 13 июля им можно посещать общественные места

Изменить размер текста: A A

В Брянской области снят режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В оперативном штабе приняли решение не продлевать ограничения для пожилых людей. Теперь старшее поколение может свободно посещать общественные места.

Напомним, в Брянской области с 9 июня был снят режим самоизоляции для большинства жителей региона. Находиться дома должны были лишь лица старше 65 лет. С 13 июля данные ограничения сняли, рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU