2020-07-13T14:17:37+03:00
Общество

В Брянской области сняли самоизоляцию пожилых людей

С 13 июля им можно посещать общественные места
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области снят режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В оперативном штабе приняли решение не продлевать ограничения для пожилых людей. Теперь старшее поколение может свободно посещать общественные места.

Напомним, в Брянской области с 9 июня был снят режим самоизоляции для большинства жителей региона. Находиться дома должны были лишь лица старше 65 лет. С 13 июля данные ограничения сняли, рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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