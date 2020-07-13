В Брянской области сняли самоизоляцию пожилых людей
С 13 июля им можно посещать общественные места
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В Брянской области снят режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
В оперативном штабе приняли решение не продлевать ограничения для пожилых людей. Теперь старшее поколение может свободно посещать общественные места.
Напомним, в Брянской области с 9 июня был снят режим самоизоляции для большинства жителей региона. Находиться дома должны были лишь лица старше 65 лет. С 13 июля данные ограничения сняли, рассказали в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU