В Брянской области открываются санатории и пансионаты
Учреждения отдыха приступают к работе с 13 июля
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В Брянской области с 13 июля можно забронировать места в пансионатах и санаториях.
Граждане могут отдыхать и лечиться в санаторно-курортных организациях и в домах отдыха. Возобновляют работу детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
Изменения в постановление об ограничениях внес 13 июля губернатор Брянской области. Об этом сообщили в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU