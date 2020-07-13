В Брянской области открываются санатории и пансионаты

13 Июль 2020 2020-07-13T14:05:02+03:00

Учреждения отдыха приступают к работе с 13 июля

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В Брянской области с 13 июля можно забронировать места в пансионатах и санаториях.

Граждане могут отдыхать и лечиться в санаторно-курортных организациях и в домах отдыха. Возобновляют работу детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

Изменения в постановление об ограничениях внес 13 июля губернатор Брянской области. Об этом сообщили в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU