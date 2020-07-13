2020-07-13T14:05:35+03:00
Общество

В Брянске открылась фотовыставка о зубрах

Она приурочена к дате создания регионального заповедника
Мария Дедкова
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Выставка состоит из 30 фотографий, в число которых входят ещё и фотоснимки Николая Шпиленка и Игоря Шпиленка.Выставка состоит из 30 фотографий, в число которых входят ещё и фотоснимки Николая Шпиленка и Игоря Шпиленка.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В Брянске открылась фотовыставка "Зубры заповедника "Брянский лес". Работы брянских фотографов можно увидеть между сквером имени Петра Проскурина и площадью Партизан. Выставка посвящена десятилетию работы программы по восстановлению зубров в нашем регионе и приурочена, дате создания заповедника.

Снимки сделаны во время поездок на кордон "Пролетарский" в течении всего холодного периода, пока зубры находятся неподалеку от подкормочной площадки.

Выставка состоит из 30 фотографий, в число которых входят ещё и фотоснимки Николая Шпиленка и Игоря Шпиленка.

Она будет работать до конца лета, сообщили в заповеднике "Брянский лес".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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