В Брянской области приглашают в музей «Овстуг»

13 Июль 2020 2020-07-13T13:05:15+03:00

На родине поэта можно заказать экскурсию

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Брянский музей-заповедник Федора Тютчева «Овстуг» приглашает посетителей. Сообщение об этом появилось на официальной странице учреждения.

Усадебный парк на родине поэта теперь работает без выходных. Дом-музей пока закрыт для посещений.

Сотрудники музея приглашают жителей и гостей Брянской области пройти по аллеям парка, покормить лебедей. Также можно заказать пешеходную экскурсию.

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ИСТОЧНИК KP.RU