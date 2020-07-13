В Брянской области приглашают в музей «Овстуг»
На родине поэта можно заказать экскурсию
Фото: Музей-заповедник Федора Тютчева «Овстуг».
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Брянский музей-заповедник Федора Тютчева «Овстуг» приглашает посетителей. Сообщение об этом появилось на официальной странице учреждения.
Усадебный парк на родине поэта теперь работает без выходных. Дом-музей пока закрыт для посещений.
Сотрудники музея приглашают жителей и гостей Брянской области пройти по аллеям парка, покормить лебедей. Также можно заказать пешеходную экскурсию.
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ИСТОЧНИК KP.RU