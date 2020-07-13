Жителя Брянска будут судить за жесткое избиение знакомого

13 Июль 2020 2020-07-13T12:56:57+03:00

От полученных травм мужчина умер в больнице

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33-летнего брянца обвиняют в жестоком избиении знакомого.

По версии следствия, все случилось в июне прошлого года. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU