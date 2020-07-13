В Брянской области доверчивые граждане перевели мошенникам свыше трех миллионов рублей

В течение недели в Брянской области мошенники выманили у доверчивых граждан 3 миллиона 176,4 тысячи рублей. Заявление в полицию подали 33 человека.

Традиционно злоумышленники предпочитают представляться сотрудниками банков. Под разными предлогами они выманивают о граждан данные банковских карт. За неделю на эту удочку попались 26 человек. В целом они перевели мошенникам 2 миллиона 939,5 тысячи рублей.

Нечистые на руку граждане продолжают использовать в своих целях социальные сети. Так, отреагировав на сообщение от «знакомой», 22-летняя жительница Сельцо лишилась 18 тысяч 800 рублей. При таких же обстоятельствах остались без денег 32-летняя и 49-летняя жительницы Советского района.

Также продолжаются телефонные обманы за «помощь» попавшему в полицию родственнику. За «урегулирование» такой проблемы 85-летняя жительница Володарского района осталась без всех своих сбережений. Она отдала мошенникам 100 тысяч рублей.

Злоумышленники активно используют в своих махинациях сайты объявлений. По сложившейся схеме они звонят и сообщают, что охотно приобретут выставленную на продажу вещь или услугу и готовы сейчас произвести оплату. Таким образом они выманивают данные банковских карт и списывают со счетов все средства. Так без своих денег за неделю остались три жителя Брянской области.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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