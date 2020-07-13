52-летний мужчина впал в кому после ДТП на улице Ульянова в Брянске

13 Июль 2020 2020-07-13T11:43:30+03:00

По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Лады Гранты" наехал на мужчину, переходившего дорогу. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Ульянова произошло ДТП. Около 20.56 12 июля здесь сбили пешехода, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Лады Гранты" наехал на мужчину, переходившего дорогу.

В ДТП пешеход получил травму головы, ушиб мозга и травму живота. Пострадавший впал в кому. Его госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU