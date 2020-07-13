2020-07-13T11:43:30+03:00
Общество

52-летний мужчина впал в кому после ДТП на улице Ульянова в Брянске

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу
Мария Дедкова
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По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Лады Гранты" наехал на мужчину, переходившего дорогу.По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Лады Гранты" наехал на мужчину, переходившего дорогу.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске на улице Ульянова произошло ДТП. Около 20.56 12 июля здесь сбили пешехода, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Лады Гранты" наехал на мужчину, переходившего дорогу.

В ДТП пешеход получил травму головы, ушиб мозга и травму живота. Пострадавший впал в кому. Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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