52-летний мужчина впал в кому после ДТП на улице Ульянова в Брянске
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу
По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Лады Гранты" наехал на мужчину, переходившего дорогу.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске на улице Ульянова произошло ДТП. Около 20.56 12 июля здесь сбили пешехода, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем "Лады Гранты" наехал на мужчину, переходившего дорогу.
В ДТП пешеход получил травму головы, ушиб мозга и травму живота. Пострадавший впал в кому. Его госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU