В брянском зоопарке поселились ежи

13 Июль 2020 2020-07-13T11:39:01+03:00

Они свободно гуляют по территории учреждения

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В брянском зоопарке поселилась ежиха с ежатами. Соответствующее видео сотрудники зоопарка выложили на своей странице в социальной сети.

Колючая семейка свободно прогуливается по территории среди вольеров. Напомним, недавно в зоопарке у пары мини–бегемотиков родилась тройня.

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ИСТОЧНИК KP.RU