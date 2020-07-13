В брянском зоопарке поселились ежи
Они свободно гуляют по территории учреждения
В брянском зоопарке поселились ежи.Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В брянском зоопарке поселилась ежиха с ежатами. Соответствующее видео сотрудники зоопарка выложили на своей странице в социальной сети.
Колючая семейка свободно прогуливается по территории среди вольеров. Напомним, недавно в зоопарке у пары мини–бегемотиков родилась тройня.
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ИСТОЧНИК KP.RU