2020-07-13T10:40:38+03:00
Общество

В Брянской области пресекли передачу запрещенных предметов в колонию строгого режима

Вещи обнаружили сотрудники дежурной части
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: "УФСИН России по Брянской области".Фото: "УФСИН России по Брянской области".
Изменить размер текста:

В Брасовском районе в исправительной колонии №4 в одной из посылок для заключенного при досмотре сотрудники дежурной части обнаружили запрещенные вещи. Среди них оказались два мобильных телефона и аккумуляторная батарея. Предметы были спрятаны ухищренным способом.

Семь зажигалок, карта памяти и три сим-карты находились в радиоприемнике и в настольной лампе. Также родственница попыталась переслать осужденному 20 граммов сухих дрожжей, которые были спрятаны в пакете с сухим картофельным пюре.

По факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка. Материалы об административном правонарушении будут переданы в судебные органы, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске автолюбителю не удалось откупиться от ответственности
В Брянской области по инициативе жителей ремонтируют памятник
Брянские выпускники сдали ЕГЭ по физике и истории
В Клинцах пьяный горожанин напал на двух девушек
В Брянской области осудили за неуплату алиментов
В Брянске лестницу на бульваре Гагарина заполонили объявления о продаже наркотиков
В Брянске перекроют железнодорожный переезд
В центре Брянска устроили свалку старой мебели
В Брянской области вновь прогнозируют сильный дождь и грозы
В Брянской области сняли самоизоляцию пожилых людей
В Брянской области открываются санатории и пансионаты
В Брянске открылась фотовыставка о зубрах
В Брянской области открыли город Сельцо
В Брянской области открываются учреждения культуры и спорта
В Брянской области возобновляют работу кафе и рестораны