В Брянской области пресекли передачу запрещенных предметов в колонию строгого режима

13 Июль 2020 2020-07-13T10:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брасовском районе в исправительной колонии №4 в одной из посылок для заключенного при досмотре сотрудники дежурной части обнаружили запрещенные вещи. Среди них оказались два мобильных телефона и аккумуляторная батарея. Предметы были спрятаны ухищренным способом.

Семь зажигалок, карта памяти и три сим-карты находились в радиоприемнике и в настольной лампе. Также родственница попыталась переслать осужденному 20 граммов сухих дрожжей, которые были спрятаны в пакете с сухим картофельным пюре.

По факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка. Материалы об административном правонарушении будут переданы в судебные органы, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU