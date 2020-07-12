В Брянской области сильно вырос коэффициент коронавируса
Теперь он равен 0,96
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В Брянской области сильно вырос коэффициент распространения коронавируса. На 12 июля он был составил 0,96. День назад этот показатель составлял 0,876.
Тем не менее количество заболевших уменьшается. Еще неделю назад в регионе выявляли около 50 заболевших. Сейчас - от 36 до 46.
Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Брянской области составило 6770 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU