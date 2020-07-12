В Брянской области коронавирусом заболели еще 45 человек

12 Июль 2020 2020-07-12T11:03:31+03:00

Такие данные приводит оперативный штаб на 12 июля

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В Брянской области коронавирус диагностировали еще у 45 человек. Теперь общее количество заболевших составило 6770 человек. Таковы данные на 12 июля, сообщает региональный оперативный штаб.

Выписали 89 пациентов. Всего COVID-19 победили 5126 брянцев.

Новые смерти не регистрировали. Их по-прежнему 35.

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ИСТОЧНИК KP.RU