54-летняя жительница Брянска попала в ДТП, но забыла где

11 Июль 2020 2020-07-11T16:47:17+03:00

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В Брянске автомобилист сбил 54-летнюю женщину и уехал. Об этом в Госавтоинспекцию сообщили медики из городской больницы №1.

К ним обратилась пострадавшая. У нее диагностировали переломы плеча и таза. После осмотра ее госпитализировали. Пояснила, что травмы получила в результате ДТП. Место и обстоятельства наезда женщина пояснить не смогла. Оказалось, она была пьяна.

- По предварительной информации около 12.00 на улице Куйбышева неизвестный автомобилист сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги в 2,6 метра от нерегулируемого перехода, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Водитель с места ДТП скрылся. По данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU