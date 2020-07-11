2020-07-11T10:48:47+03:00
Общество

В Брянской области коронавирусом заболели еще 46 человек

Таковы данные на 11 июля
Мария Дедкова
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В Брянской области коронавирус выявили еще у 46 человек. Теперь общее количество заболевших составило 6725 человек. Таковы данные на 11 июля, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние 24 часа диагноз сняли у 72 пациентов. Всего COVID-19 победили 5037 брянцев.

Новые смерти не регистрировали. Их по-прежнему 35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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