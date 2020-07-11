В Брянской области коронавирусом заболели еще 46 человек
Таковы данные на 11 июля
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В Брянской области коронавирус выявили еще у 46 человек. Теперь общее количество заболевших составило 6725 человек. Таковы данные на 11 июля, сообщает региональный оперативный штаб.
За последние 24 часа диагноз сняли у 72 пациентов. Всего COVID-19 победили 5037 брянцев.
Новые смерти не регистрировали. Их по-прежнему 35.
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ИСТОЧНИК KP.RU