На брянскую привокзальную площадь вернут памятник Ленину
В Брянске продолжается ремонт привокзальной площади. На объекте уже завершены предварительные работы: старый фонтан демонтировали, убрали рассыпающиеся элементы сквера. Также рабочие сняли с постамента памятник Ленину. После реставрации его обещают вернуть на привычное место.
На проезжей части привокзальной площади сформировали разделительную полосу. Она будет разводить движение общественного и частного транспорта. После ремонта троллейбусы, передвигаясь по большому кольцу, будут подъезжать прямо к зданию вокзала. Новые троллейбусные опоры уже установлены.
Подрядчики вырыли котлован под подземную насосную станцию для фонтана. В сквере укладывают тротуарную плитку. По контракту сдача объекта назначена на октябрь 2020 года. Однако строители обещают уложиться в более сжатые сроки и завершить все работы к сентябрю. Они обещают, что качество от этого не пострадает. Подрядчик даже готов шествовать над новым сквером и после пятилетнего гарантийного срока, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU