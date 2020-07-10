Банк ВТБ признан лучшим брокером России

Фото: "ВТБ".

Банк ВТБ второй год подряд признается лучшей брокерской компанией России. Банк стал победителем конкурса "Элита фондового рынка 2019", который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Сегодня были объявлены результаты в рамках онлайн-церемонии награждения. Победителем в номинации "CEO года" стал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции за 2019 вырос на 33% и превысил 1,9 трлн рублей на конец 2019. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами - объем активов вырос на 58%, до 922 млрд руб. Число клиентов в 2019 выросло в 2.5 раза и превысило 715 тыс. человек. Особый фокус делался на развитие мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции – флагманского цифрового продукта ВТБ Капитал Инвестиции. Количество активных клиентов на мобильной платформе за год выросло в 6 раз: к концу 2019 мобильным приложением пользовались уже более 170 000 клиентов, общий объем проведенных сделок превысил 2 трлн рублей. Активно развивались ключевые сервисы и функции приложения: стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, перевод средств между брокерскими счетами; платформа размещений – возможность участвовать в первичных размещениях; покупка ОФЗ-н; доступны более 1000 наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже; созданы дивидендный и купонный календари; доступны услуги робосоветника и виртуального советника.

«За прошедшие полгода 2020 г. нам удалось не только не сбавить темп развития, но и нарастить его. Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – 2,6 трлн руб., мы являемся крупнейшей платформой по управлению капиталом в России. За прошлый год мы увеличили свою долю рынка с 19% до 23%, сейчас это уже более 25%. Это доля в сбережениях населения, которые хранятся в инвестициях. Эта премия - показатель, который подтверждает, что три года назад мы приняли правильные решения, сделав развитие цифрового бизнеса своим приоритетом. Только за прошлый год количество брокерских операций у ВТБ увеличилось больше чем в 8 раз. Количество активных клиентов выросло больше чем в 10 раз за два года. И сегодня полмиллиона человек делает через нас хотя бы одну сделку в месяц. Наша цель – сделать так, чтобы инвестиции стали неотъемлемой частью сбережений населения в России, и мы к ней идем, развивая свои сервисы и совершенствуя собственные продукты», - отметил Владимир Потапов.

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