В Брянске установил 380 метров ограждения на новой дороге
В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. На сегодняшний день вдоль основной магистрали уже установили 380 метров ограждения. На перекрестках поставили практически все опоры, на них начался монтаж светофоров.
В районе улицы Объездной сделали котлован для переустройства бытовой напорной канализации. На пересечении Советской и Крахмалева подготовили 140-метровый участок для разворотного кольца. Сейчас здесь ожидается укладка асфальта. На Крахмалева делают две остановки общественного транспорта, устанавливают троллейбусные и осветительные опоры.
Параллельно с этим продолжается строительство ливневой канализации от Советской до Романа Брянского. В целом работы на улице Советской выполнены на 79 процентов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU