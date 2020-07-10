В Брянске ищут 35-летнего местного жителя
В Брянске пропал житель Советского района 1984 года рождения Владимир Александрович Глазунов. С середины июня 2020 года он не выходит на связь.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, сероглазый, худощавый, имеет залысины. Особые приметы: нет верхних зубов, на левом плече вытатуирована кошка. В ориентировке указано, что пропавший может находиться в любом районе.
Всем, кто знает о месторасположении Владимира Александровича Глазунова, просьба позвонить по телефону горячей лини поискового отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию - 02, 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU