Экопоход в магазин

10 Июль 2020 2020-07-10T14:17:14+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области рассказывает, как простыми действиями каждый из нас может помочь экологии. Об этом июльская страница нашего календаря.

После снятия ограничений в регионе открылись торговые центры, и брянцы устремились в магазины одежды, бытовой техники и продуктовые супермаркеты. Каждый раз, возвращаясь домой, мы приносим огромное количество упаковки, которая нам не нужна. Многочисленные пакеты, пластиковые одноразовые контейнеры и коробки, большинство из которых не подлежат переработке, отправляются в мусорное ведро, а потом захораниваются на полигонах, нанося непоправимый вред окружающей среде и нашему здоровью. Но мы можем изменить ситуацию и снизить количество мусора. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил:

- В магазине выбирайте товары в упаковке из вторсырья. Например, яйца могут продаваться в картонных или пластиковых ячейках, покупайте в картонных. Отдавайте предпочтения товарам в перерабатываемой упаковке. Самый большой враг экологии – полиэтиленовый пакет! Он разлагается столетиями. Поэтому откажитесь от одноразовых полиэтиленовых пакетов для упаковки и фасовки товаров. Выбирайте товары с экологичекой маркировкой, указывающей на возможность переработки. Берите с собой в магазин экосумку для продуктов, а не покупайте каждый раз новый пакет. Если приобретаете одежду, просите положить ее в бумажный пакет, а не полиэтиленовый. Выбрасывайте картонную и пластиковую упаковку в специальные контейнеры для вторсырья, - рекомендует главный эколог АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

ИСТОЧНИК KP.RU