Жителя Брянской области осудили за кражу металла

10 Июль 2020 2020-07-10T13:08:13+03:00

Сталь и чугун он воровал на железной дороге

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В Брянской области осудили за кражу металла с железнодорожных поездов.

В апреле 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали в Выгоничском районе гражданина, ворующего металл с идущих в Белоруссию поездов. Сталь и чугун он сбрасывал прямо с двигающихся составов, а затем увозил на машине.

Помимо экономического ущерба, такая схема хищения создавала угрозу безопасности железнодорожного передвижения. Металлические болванки могли повредить пути и линии электропередач, а также затруднить передвижение поездов.

Выгоничский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему год условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU