2020-07-10T13:08:13+03:00
Общество

Жителя Брянской области осудили за кражу металла

Сталь и чугун он воровал на железной дороге
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области осудили за кражу металла с железнодорожных поездов.

В апреле 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали в Выгоничском районе гражданина, ворующего металл с идущих в Белоруссию поездов. Сталь и чугун он сбрасывал прямо с двигающихся составов, а затем увозил на машине.

Помимо экономического ущерба, такая схема хищения создавала угрозу безопасности железнодорожного передвижения. Металлические болванки могли повредить пути и линии электропередач, а также затруднить передвижение поездов.

Выгоничский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему год условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянском сквере «Литий» устанавливают фонтан
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
В Брянске установил 380 метров ограждения на новой дороге
Брянские пограничники задержали иностранца за дачу взятки
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Брянский областной суд вынес приговор банде из Новозыбкова
В Брянске ищут 35-летнего местного жителя
В Брянской области за смерть 11-летней школьницы осудили на семь лет
Экопоход в магазин
В Брянской области глава Минсельхоза проведет пленарное заседание
В Брянске бывшего начальника 192-го завода будут судить за взятку
Жителя Брянской области осудили за кражу металла
В Брянске обновился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 36 человек
В Брянской области кинологи помогли спасти человека
Брянский лен оценил министр сельского хозяйства
ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами
В Брянской области погиб молодой мотоциклист
Генпрокурор России встал на защиту истощенной брянской девочки
БМЗ на охрану окружающей среды затратит 12 миллионов рублей
Брянцы просят осветить пешеходный переход
В Брянской области украли чугунные батареи
В Брянске на Литейном мосту сделали семь пролетов
В Брянске осудили адвоката, пытавшегося "отмазать" Алексея Сабадашева
В Брянской области выбрали лучшие магазины
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
На брянской границе остановили клубнику и яблоки
Жителя Брянской области осудили за убийство