В Брянске осудили адвоката, пытавшегося "отмазать" Алексея Сабадашева

9 Июль 2020 2020-07-09T17:36:55+03:00

Правозащитника признали виновным в покушении на мошенничество. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Правозащитник получил два года колонии

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В Брянске 9 июля огласили приговор адвокату, который пытался за деньги снизить наказание полицейскому Алексею Сабадашеву.

Правозащитника признали виновным в покушении на мошенничество.

Как установили в суде, правозащитник предложил за пять миллионов рублей решить вопрос с судом так, чтобы полицейскому за взятки дали не больше шести лет колонии. Однако родственники и подозреваемый защитнику не поверили. Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Брянской области.

Адвокат получил два года колонии общего режима, со штрафом в 100 тысяч рублей, сообщает Советский районный суд.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU