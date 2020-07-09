В Брянске осудили адвоката, пытавшегося "отмазать" Алексея Сабадашева
В Брянске 9 июля огласили приговор адвокату, который пытался за деньги снизить наказание полицейскому Алексею Сабадашеву.
Правозащитника признали виновным в покушении на мошенничество.
Как установили в суде, правозащитник предложил за пять миллионов рублей решить вопрос с судом так, чтобы полицейскому за взятки дали не больше шести лет колонии. Однако родственники и подозреваемый защитнику не поверили. Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ России по Брянской области.
Адвокат получил два года колонии общего режима, со штрафом в 100 тысяч рублей, сообщает Советский районный суд.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU