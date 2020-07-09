Брянцы просят сделать тротуар до Путевки
Местные жители пожаловались, что каждый день рискуют жизнью
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Брянцы просят сделать тротуар до поселка Путевка. С таким обращением к властям выступили местные жители.
- От пешеходного перехода на Романа Брянского до ближайшего 2,5 км, - пишут горожане. - А расстояние между жилой застройкой до поселка 500 метров. Люди ходят по обочине и в дневное, и в ночное время.
Пешеходам приходится рисковать жизнью.
Фото: Vk.com, "Типичный Брянск"
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ИСТОЧНИК KP.RU