2020-07-09T14:29:34+03:00
Происшествия

Житель Фокина до смерти забил жену

Горожанина хотят отправить под стражу
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На жителя Фокина завели уголовное дело за то, что он до смерти забил свою гражданскую жену.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, все случилось днем 6 июля. У себя дома пьяный мужчина поссорился с возлюбленной.

Во время конфликта он сбил женщину с ног ударом выдвижной полкой шкафа, после чего продолжил бить ее, лежащую на полу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- Подозреваемому предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БМЗ на охрану окружающей среды затратит 12 миллионов рублей
Брянцы просят осветить пешеходный переход
В Брянской области украли чугунные батареи
В Брянске на Литейном мосту сделали семь пролетов
В Брянске осудили адвоката, пытавшегося "отмазать" Алексея Сабадашева
В Брянской области выбрали лучшие магазины
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
На брянской границе остановили клубнику и яблоки
Жителя Брянской области осудили за убийство
Раздельный сбор теперь и в Навле
В Брянске с привокзальной площади убрали памятник Ленину
Брянцы просят сделать тротуар до Путевки
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
Житель Фокина до смерти забил жену
Гендиректор предприятия «Брянский лен» предстанет перед судом
В ДТП на проспекте Московском в Брянске пострадал 20-летний парень
Жители Брянска обсудят проект планировки участка автодороги Брянск 1 – Брянск 2
В Брянской области муниципальное предприятие загрязняет ручей
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области открылась выставка «Всероссийский День поля 2020»
В Брянской области коронавирусом заболели 40 человек
В Брянске возле автовокзала столкнулись маршрутка и легковушка
Брянская горадминистрация проиграла суд перевозчику Дмитрию Махотину
В Брянске доведенную до истощения опекунами девочку выписали из больницы
В Брянске бытовую ссору проверяют правоохранители
В Брянской области День поля пройдет в 3D-формате
Брянские ветераны органов внутренних подарили книги
Житель Брянской области получил 10 лет за убийство