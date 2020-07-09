Житель Фокина до смерти забил жену

9 Июль 2020 2020-07-09T14:29:34+03:00

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На жителя Фокина завели уголовное дело за то, что он до смерти забил свою гражданскую жену.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, все случилось днем 6 июля. У себя дома пьяный мужчина поссорился с возлюбленной.

Во время конфликта он сбил женщину с ног ударом выдвижной полкой шкафа, после чего продолжил бить ее, лежащую на полу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- Подозреваемому предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU