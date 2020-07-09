В ДТП на проспекте Московском в Брянске пострадал 20-летний парень

9 Июль 2020 2020-07-09T13:51:30+03:00

Оба водителя и пассажир в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске на проспекте Московском поздно ночью 9 июля произошло ДТП.

Около 1.25 здесь столкнулись две легковушки. 23-летний водитель ВАЗа-21120 ехал со стороны улицы Транспортной в сторону улицы Менжинского. Во время разворота машина столкнулась с ВАЗом-21703 под управлением 23-летнего водителя.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал 20-летний пассажир второй легковушки. Парня с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Оба водителя и пассажир в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU