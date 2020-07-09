9 Июль 2020 2020-07-09T13:46:56+03:00

С проектом можно ознакомиться с 7 по 31 июля в управлении по строительству и развитию территории города Брянска. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В слушаниях смогут принять участие не все горожане

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Жители Брянска обсудят проект планировки участка автодороги Брянск-1 – Брянск-2, который будут строить в 2022 году. Это территория от железнодорожного вокзала Брянск-Орловский до проспекта Московского.

С проектом можно ознакомиться с 7 по 31 июля в управлении по строительству и развитию территории города Брянска. Экспозиция доступна в рабочие дни с 14.00 до 16.30.

Принять участие в слушаниях могут только жители указанной в проекте территории или владельцы земельных участков и строений, находящихся в зоне планировки. На слушаниях горожане должны представить необходимые документы, подтверждающие этот факт.

Публичные слушания состоятся 3 августа в 11.00 в городском доме культуры Советского района (улица Калинина, 66). Регистрация участников начнется в 10.00. Приемом предложений и предварительной регистрацией занимается управление по строительству и развитию территории с 6 июля по 2 августа включительно с 14.00 до 16.30 по рабочим дням. Адрес: Брянск, проспект Ленина, 28, кабинет №208, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU