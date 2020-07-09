2020-07-09T13:02:35+03:00
Общество

В Брянской области муниципальное предприятие загрязняет ручей

Устранить нарушения требует природоохранный прокурор
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области на территории поселка Путевка муниципальное предприятие загрязняет окружающую среду.

Природоохранная прокуратура выявила факт сброса сточных вод в ручей Безымянный. Вода поступает из переполненных смотровых колодцев канализационной насосной станции, которая используется муниципальным унитарным предприятием «Возрождение». Организация занимает данный земельный участок на основании постановления администрации Брянского района.

Главе районной администрации вынесено представление с требованием устранить нарушения. В отношении руководителя муниципального предприятия возбуждены административные производства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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