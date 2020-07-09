В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса

9 Июль 2020 2020-07-09T11:48:39+03:00

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В Брянской области немного снизился коэффициент распространения коронавируса. 9 июля он составил 0,79, днем ранее этот показатель был равен 0,8.

В регионе постепенно снижается коэффициент распространения коронавируса. Это уже позволило перейти ко второму этапу снятия ограничений.

С 6 июля в области открылись непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, стала возможна уличная торговля. Приступили к работе автошколы. Разрешена регистрация браков с присутствием гостей.

Напомним, в целом в регионе с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 6643 жителей Брянской области. Выздоровели 4886 пациентов. От инфекции умерли 35 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU