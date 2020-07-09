В Брянской области открылась выставка «Всероссийский День поля 2020»
В этом году она проходит в онлайн-формате
В Брянской области 9 июля открылась выставка «Всероссийский День поля 2020».Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области 9 июля открылась выставка «Всероссийский День поля 2020». В этом году она проходит как в привычном формате, так и в онлайн-режиме. Сегодня в виртуальных переговорных пройдут вебинары, заседания, круглые столы.
Участники «Дня поля» обсудят развитие агропромышленного комплекса, использование современных технологий в сельском хозяйстве. Будут подняты темы мелиорации земель и ряд других вопросов, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU