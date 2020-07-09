2020-07-09T10:49:53+03:00
Общество

В Брянской области коронавирусом заболели 40 человек

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6643 случая заболевания
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области за сутки выявили 40 новых случаев заболевания. С болезнью справились 77 человек. За минувшие сутки скончавшихся не зафиксировано.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 6643 человек. Выздоровели 4886 пациентов. От инфекции умерли 35 жителей Брянской области, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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