В Брянске возле автовокзала столкнулись маршрутка и легковушка
В Брянске возле автовокзала произошло крупное ДТП. Около 23.25 на улице Пересвета столкнулись маршрутка и легковушка.
36-летний водитель "Ситроен Джамп" ехал со стороны проспекта Станке Димитрова по улице Красноармейской. А "Форд Фокус" под управлением 20-летнего водителя двигался во встречном направлении со стороны улицы Ромашина.
После столкновения маршрутка въехала в металлический забор, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП пострадал 36-летний водитель. Мужчина ушиб ногу. После осмотра медиков его отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU