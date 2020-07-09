2020-07-09T10:36:38+03:00
Происшествия

В Брянске возле автовокзала столкнулись маршрутка и легковушка

В ДТП пострадал один человек
Мария Дедкова
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После столкновения маршрутка въехала в металлический забор.После столкновения маршрутка въехала в металлический забор.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Брянске возле автовокзала произошло крупное ДТП. Около 23.25 на улице Пересвета столкнулись маршрутка и легковушка.

36-летний водитель "Ситроен Джамп" ехал со стороны проспекта Станке Димитрова по улице Красноармейской. А "Форд Фокус" под управлением 20-летнего водителя двигался во встречном направлении со стороны улицы Ромашина.

После столкновения маршрутка въехала в металлический забор, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП пострадал 36-летний водитель. Мужчина ушиб ногу. После осмотра медиков его отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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