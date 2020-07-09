В Брянске возле автовокзала столкнулись маршрутка и легковушка

9 Июль 2020 2020-07-09T10:36:38+03:00

После столкновения маршрутка въехала в металлический забор. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В ДТП пострадал один человек

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В Брянске возле автовокзала произошло крупное ДТП. Около 23.25 на улице Пересвета столкнулись маршрутка и легковушка.

36-летний водитель "Ситроен Джамп" ехал со стороны проспекта Станке Димитрова по улице Красноармейской. А "Форд Фокус" под управлением 20-летнего водителя двигался во встречном направлении со стороны улицы Ромашина.

После столкновения маршрутка въехала в металлический забор, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП пострадал 36-летний водитель. Мужчина ушиб ногу. После осмотра медиков его отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU