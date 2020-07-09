Брянская горадминистрация проиграла суд перевозчику Дмитрию Махотину
Брянская горадминистрация проиграла суд предпринимателю Дмитрию Махотину. Перевозчик добился сохранения своих машин на маршрутах №99 и 76. 7 июля прошло последнее заседание и Арбитражный суд Брянской области встал на его сторону.
Судебная тяжба длилась больше года. Маршрутчика обвинили в несоблюдении расписания и непредоставлении отчетов. Перевозчику аннулировали лицензию.
Однако предприниматель добился пересмотра дела. После обращения перевозчика в апелляционные суды заявления администрации Брянска оставили без удовлетворения.
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ИСТОЧНИК KP.RU