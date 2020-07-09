В Брянске доведенную до истощения опекунами девочку выписали из больницы

9 Июль 2020 2020-07-09T09:00:58+03:00

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В Брянске из областной детской больницы выписали 7-летнюю девочку, которая пострадала от опекунов. Иру отправят на реабилитацию в медучреждение. Об этом рассказала на своей страничке детский омбудсмен Инна Мухина.

Затем органы опеки будут решать, куда дальше отправится малышка.

В детской областной больнице девочка провела больше месяца. Здесь она набрала в весе, научилась ходить и играть. Напомним, истощенную 7-летнюю девочку госпитализировали в Брянскую областную детскую больницу 1 июня. Ребенка, которого забрали правоохранители из дома на переулке Флотском, нашли голодным, в грязи с травмами ног.

Следователи завели уголовное дело. Отвечать за состояние девочки будут и приемная мать, и органы опеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU