В Брянске бытовую ссору проверяют правоохранители
В Володарском районе Брянска на семью набросились разъяренные соседи. С заявлением в полицию обратился 48-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, изъяли металлическую трубу и деревянные палки.
Конфликт начался после того, как мужчина с внучкой решили проехаться по своей улице на велосипеде. Внезапно на велосипедистов напала стая собак. Когда мужчина попросил хозяев животных убрать собак с дороги, на него стали нападать недоброжелательные соседи. Пришлось вызвать сотрудников полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по вопросу умышленного причинения вреда здоровью, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU