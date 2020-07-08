В Брянской области День поля пройдет в 3D-формате
Всероссийский день поля в 2020 году пройдет не только в привычном режиме, но и в 3D-формате.
Любой пользователь интернета сможет познакомиться с достижениями российского агропромышленного комплекса. Виртуальная экскурсия позволит увидеть павильоны участников выставки, оценить их наработки.
В 3D-пространстве будут доступны фотографии, видео и презентации компаний. Подключиться к виртуальной панораме можно будет с 9 по 11 июля на этом сайте, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU