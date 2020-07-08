Брянские ветераны органов внутренних подарили книги
Совет ветеранов УМВД уже 8 лет оказывает поддержку библиотеке
Фото: Центральная библиотека города Сельцо.
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В Брянской области ветеранская организация УМВД 8 лет оказывает поддержку библиотеке города Сельцо.
В июле в честь дня Госавтоинспекции ветераны внутренней службы подготовили очередную партию книг. Они передали в дар библиотеке классические произведения, детскую и приключенческую литературу, стихи разных авторов.
Сотрудники сельцовской библиотеки с благодарностью приняли подаренные книги, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU