Житель Брянской области получил 10 лет за убийство
В Брянской области осудили 40-летнего жителя Карачевского района за убийство знакомого.
Суд установил, что 6 ноября 2019 года мужчина нанес не менее 11 ударов ножом в шею и грудь своему приятелю, с которым вместе выпивал в тот день. От полученных ран пострадавший скончался на месте преступления.
Карачевский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU