Житель Брянской области получил 10 лет за убийство

8 Июль 2020 2020-07-08T18:36:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области осудили 40-летнего жителя Карачевского района за убийство знакомого.

Суд установил, что 6 ноября 2019 года мужчина нанес не менее 11 ударов ножом в шею и грудь своему приятелю, с которым вместе выпивал в тот день. От полученных ран пострадавший скончался на месте преступления.

Карачевский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU