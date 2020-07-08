В Брянске пассажирка маршрутки сломала ребро
В Брянске пассажирка маршрутки получила перелом ребра. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Брянской пролетарской дивизии в первой половине дня 7 июля.
По предварительным данным, 67-летний водитель RENAULT Sandero попытался перестроиться вправо. При маневре он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении маршрутным автобусом PEUGEOT Boxer под управлением 27-летнего водителя.
Пострадала 33-летняя женщина. Она обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом левой части 9-го ребра. Ее отпустили домой с назначением лечения, рассказали в Госавтоинспекции России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU