В Брянске пассажирка маршрутки сломала ребро

8 Июль 2020 2020-07-08T18:18:06+03:00

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В Брянске пассажирка маршрутки получила перелом ребра. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Брянской пролетарской дивизии в первой половине дня 7 июля.

По предварительным данным, 67-летний водитель RENAULT Sandero попытался перестроиться вправо. При маневре он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении маршрутным автобусом PEUGEOT Boxer под управлением 27-летнего водителя.

Пострадала 33-летняя женщина. Она обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом левой части 9-го ребра. Ее отпустили домой с назначением лечения, рассказали в Госавтоинспекции России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU