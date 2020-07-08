8 Июль 2020 2020-07-08T17:47:38+03:00

Жителя Брянска подозревают в убийстве знакомого. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление

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Жителя Брянска подозревают в убийстве знакомого. По версии следствия, 4 июля 2020 года в поселке Белые Берега Фокинского района нетрезвый 63-летний мужчина убил знакомого.

Подозреваемый нанес хозяину дома несколько ударов по голове и телу деревянным бруском и лопатой. От травм пострадавший умер на месте преступления.

Подозреваемый уже был ранее судим за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство, он заключен под стражу, рассказали в следственном комитете России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU